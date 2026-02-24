Homem é preso após descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira no Jd. Cruzeiro do Sul

Patrulha Maria da Penha -

A Guarda Municipal de São Carlos prendeu em flagrante um homem de 26 anos na tarde desta segunda-feira (23), acusado de descumprir medida protetiva e agredir a ex-companheira, de 29 anos, no bairro Jardim Cruzeiro do Sul.

De acordo com a corporação, por volta das 17h15, a Central de Controle Operacional (CCO) acionou a equipe da VTR 683, da Patrulha Maria da Penha, após a vítima acionar a GM informando que o ex-namorado havia invadido sua residência, localizada na Rua Allan Kardec.

Segundo relato, ao ser solicitado que deixasse o imóvel — já que havia uma medida protetiva em vigor contra ele — o homem passou a ofendê-la e, em seguida, desferiu um soco em seu rosto, fugindo logo depois.

Enquanto a equipe colhia informações com a vítima, o suspeito retornou e, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir. Após oferecer resistência, ele foi detido pelos guardas municipais, com apoio das viaturas 675 e 677.

A mulher foi encaminhada à UPA Santa Felícia para atendimento médico e, posteriormente, à Central de Polícia Judiciária (CPJ). O agressor também foi conduzido ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça, dano e descumprimento de medida protetiva.

Após os procedimentos legais, ele foi recolhido ao Centro de Triagem e permanece à disposição da Justiça.

