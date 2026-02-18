(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Violência doméstica

Homem é preso após agredir esposa no Cidade Aracy I

18 Fev 2026 - 07h25Por Da redação
Viatura Polícia Militar - Crédito: SCAViatura Polícia Militar - Crédito: SCA

Um caso de violência doméstica foi registrado na noite desta terça-feira (17), no bairro Cidade Aracy I, em São Carlos. A ocorrência foi atendida por equipes após acionamento via COPOM por volta das 19h19, na Rua Auto de Carvalho.

No local, com apoio da CGP-2, os agentes fizeram contato com a vítima, uma mulher de 41 anos, que apresentava lesões aparentes no rosto. Ela relatou ter sido agredida pelo marido, de 36 anos, com socos e chutes após uma discussão.

Em contato com o agressor, ele confirmou que, após um desentendimento motivado por ciúmes, perdeu o controle e partiu para as agressões.
Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao CPJ. A vítima foi encaminhada à UPA da Vila Prado para atendimento médico e posteriormente apresentada na delegacia, permanecendo o agressor preso à disposição da Justiça.

