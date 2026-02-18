Homem é flagrado com moto furtada no Boa Vista

Crédito: SCA

Uma motocicleta produto de furto foi recuperada por uma equipe da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (18), no bairro Boa Vista, em São Carlos.

Os policiais receberam informações de que um indivíduo estaria desmontando uma motocicleta possivelmente de origem ilícita pela Rua Antônio Frederico Ozanan. Ao chegarem ao local, localizaram o veículo sobre a calçada. Um suspeito de 20 anos, ao notar a aproximação da viatura, tentou fugir correndo para o interior de uma residência abandonada, sendo acompanhado e abordado nos fundos do imóvel.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Questionado, ele confessou ter adquirido a motocicleta de um conhecido, mas não soube informar quem seria. Segundo relatou, teria entregue uma bicicleta na negociação e ainda pagaria o valor de R$ 1.500.

Após consulta, foi constatado registro de furto ocorrido em 15/02/2026, na Avenida Teixeira de Barros (Rua Larga).

O indivíduo foi detido e conduzido ao CPJ de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão, permanecendo à disposição da autoridade policial. A motocicleta foi recuperada.

Leia Também