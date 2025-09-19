Homem é esfaqueado pela esposa durante briga no Jardim Paraíso

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 32 anos foi esfaqueado pela esposa após uma briga motivada por ciúmes, na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Jardim Paraíso. O caso aconteceu na Rua Miguel Petroni, próximo à USP.

Segundo informações, a discussão começou quando a mulher se preparava para uma entrevista de emprego.O marido não teria gostado da roupa que ela vestia e passou a discutir com a esposa.

De acordo com o relato da mulher à Polícia, o homem havia passado a noite consumindo entorpecentes e, durante a discussão, tentou enforcá-la com um travesseiro. Para se defender, ela correu até a cozinha, se armou com uma faca e desferiu um golpe no braço do companheiro.

O homem, ferido, saiu do apartamento e começou a perder bastante sangue, sendo necessário acionar o SAMU. Uma equipe da motolância foi a primeira a chegar ao local, prestando os primeiros socorros. Em seguida, uma unidade básica fez o encaminhamento da vítima à Santa Casa de São Carlos, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A Polícia Militar também foi acionada, detendo ambos. A mulher foi conduzida à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a delegada Dra. Beatriz Mendes Pereira Lopes registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal.

Leia Também