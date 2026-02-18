Homem é detido pela ROCAM com moto adulterada no Cidade Aracy ll

Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 34 anos foi detido na noite desta quarta-feira (18), pela ROCAM (Rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas) após ser flagrado com uma moto adulterada no bairro Cidade Aracy II, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais militares faziam patrulhamento pela Avenida Tetra Campeonato quando visualizaram uma motocicleta trafegando no contrafluxo. Diante da infração e da atitude considerada suspeita, a equipe iniciou acompanhamento e fez a abordagem na Rua João Martins França.

Durante abordagem nada de ilícito foi encontrado com o condutor, no entanto, ao consultarem a placa ostentada na moto, os PMs constataram que ela pertencia a uma Honda CG de cor branca. O veículo abordado, era uma Yamaha YBR.

Em vistoria mais detalhada, foi verificado que as numerações de chassi e motor estavam suprimidas, indício típico de adulteração veicular. Ao ser indagado sobre a procedência, o homem relatou ter adquirido a motocicleta em uma “feira do rolo” pelo valor de R$ 1,2 mil e admitiu que já tinha conhecimento de que a numeração estava raspada.

Diante da situação, ele foi conduzido ao Plantão Policial onde a ocorrência foi registrada e a moto acabou sendo apreendida e vai passar por perícia. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça e a Polícia Militar reforça que a compra de veículos sem procedência regular pode configurar crime e orienta que negociações sejam feitas apenas com documentação completa e consulta prévia aos órgãos oficiais.

