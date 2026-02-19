Homem é detido pela GCM acusado de furtar cabos de internet

Um homem de 35 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (19) acusado de furtar fios no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

De acordo com informações da ocorrência, por volta das 4h40 o Centro de Controle Operacional (CCO) recebeu uma ligação informando que um indivíduo estaria retirando fios de um poste na Rua Júlio Riso.

A viatura foi imediatamente deslocada até o endereço e conseguiu abordar o suspeito ainda no local. Com ele, foram encontrados dois rolos de fios pertencentes à empresa de telefonia Vivo.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

