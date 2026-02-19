(16) 99963-6036
quinta, 19 de fevereiro de 2026
Cruzeiro do Sul

Homem é detido pela GCM acusado de furtar cabos de internet

19 Fev 2026 - 06h24Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é detido pela GCM acusado de furtar cabos de internet -

Um homem de 35 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (19) acusado de furtar fios no bairro Jardim Cruzeiro do Sul, em São Carlos.

De acordo com informações da ocorrência, por volta das 4h40 o Centro de Controle Operacional (CCO) recebeu uma ligação informando que um indivíduo estaria retirando fios de um poste na Rua Júlio Riso.

A viatura foi imediatamente deslocada até o endereço e conseguiu abordar o suspeito ainda no local. Com ele, foram encontrados dois rolos de fios pertencentes à empresa de telefonia Vivo.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Leia Também

Homem condenado por divulgação de pornografia infantil é preso pela Força Tática no Santa Felícia
Captura de Procurado22h04 - 18 Fev 2026

Homem condenado por divulgação de pornografia infantil é preso pela Força Tática no Santa Felícia

Força Tática prende homem procurado por tráfico durante patrulhamento no Presidente Collor
Fora de Circulação21h08 - 18 Fev 2026

Força Tática prende homem procurado por tráfico durante patrulhamento no Presidente Collor

Homem é detido pela ROCAM com moto adulterada no Cidade Aracy ll
Apreensão de Moto Adulterada20h59 - 18 Fev 2026

Homem é detido pela ROCAM com moto adulterada no Cidade Aracy ll

Colisão deixa motociclista ferido na Washington Luís
Segurança18h29 - 18 Fev 2026

Colisão deixa motociclista ferido na Washington Luís

Morador ateia fogo em materiais acumulados e mobiliza bombeiros no Centro
Princípio de incêndio 16h47 - 18 Fev 2026

Morador ateia fogo em materiais acumulados e mobiliza bombeiros no Centro

Últimas Notícias