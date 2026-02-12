(16) 99963-6036
quinta, 12 de fevereiro de 2026
Segurança

Homem é detido após furtar fios de cobre de residência no Centro

12 Fev 2026 - 11h13Por Jessica CR
Homem é detido após furtar fios de cobre de residência no Centro
Um homem de 38 anos foi detido na manhã desta quinta-feira (12) após furtar fios de cobre de uma residência localizada no cruzamento da Rua 09 de Julho com a Rua 07 de Setembro, na região central.
 
Segundo informações, a ocorrência foi irradiada via COPOM como furto em andamento. Testemunhas relataram que um indivíduo trajando roupas pretas deixou o imóvel com uma sacola, seguindo em direção ao Mercado Municipal.
 
Durante patrulhamento com vistas, a equipe abordou um suspeito com as características informadas em frente à Igreja São Benedito, pela Rua General Osório. Em entrevista, ele confessou a prática do furto. Na revista pessoal, foram localizados fios de cobre e um alicate utilizado na ação.
 
A ocorrência foi apresentada no CPJ, onde compareceu o proprietário da residência, tendo os objetos furtados sido devolvidos. O delegado de plantão, Dr. Rubens Venâncio Feitosa, registrou o caso como furto (Art. 155), permanecendo o indiciado à disposição da Justiça.

