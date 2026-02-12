Homem é detido após furtar fios de cobre de residência no Centro

Segundo informações, a ocorrência foi irradiada via COPOM como furto em andamento. Testemunhas relataram que um indivíduo trajando roupas pretas deixou o imóvel com uma sacola, seguindo em direção ao Mercado Municipal.

Durante patrulhamento com vistas, a equipe abordou um suspeito com as características informadas em frente à Igreja São Benedito, pela Rua General Osório. Em entrevista, ele confessou a prática do furto. Na revista pessoal, foram localizados fios de cobre e um alicate utilizado na ação.

A ocorrência foi apresentada no CPJ, onde compareceu o proprietário da residência, tendo os objetos furtados sido devolvidos. O delegado de plantão, Dr. Rubens Venâncio Feitosa, registrou o caso como furto (Art. 155), permanecendo o indiciado à disposição da Justiça.

Um homem de 38 anos foi detido na manhã desta quinta-feira (12) após furtar fios de cobre de uma residência localizada no cruzamento da Rua 09 de Julho com a Rua 07 de Setembro, na região central.