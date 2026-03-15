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domingo, 15 de marÃ§o de 2026
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Homem Ã© detido apÃ³s efetuar disparos de arma de fogo contra carro no Residencial Samambaia

15 Mar 2026 - 07h56Por Da redaÃ§Ã£o
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Homem Ã© detido apÃ³s efetuar disparos de arma de fogo contra carro no Residencial Samambaia -

Um homem foi detido na madrugada deste domingo (15), após uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo no bairro Residencial Samambaia, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 1h50 equipes de Força Tática foram acionadas pelo Copom para averiguar uma denúncia de disparos na Rua Nicolo Fiorentino. No local, os policiais fizeram contato com o solicitante, que relatou que estava dentro de seu carro quando um indivíduo saiu de uma residência portando uma arma de fogo e passou a ameaçá-lo. Assustado, ele deixou o local, momento em que o suspeito efetuou disparos que atingiram o para-choque e o vidro traseiro do veículo.

Com base nas informações, os policiais foram até a residência indicada e fizeram contato com o morador. Questionado, ele mostrou onde a arma estava escondida, mas negou ter realizado os disparos. Diante da situação, recebeu voz de prisão por posse irregular de arma de fogo e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). A vítima reconheceu a arma como sendo a utilizada na ação, e o delegado de plantão registrou a ocorrência por posse irregular de arma de fogo.

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