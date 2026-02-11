(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Segurança

Homem é detido após agredir funcionário de farmácia no Centro

11 Fev 2026 - 13h57Por Jessica CR
Homem é detido após agredir funcionário de farmácia no Centro - Crédito: SCA Crédito: SCA

Na manhã desta quarta-feira (11), um homem de 56 anos foi detido após agredir um funcionário de uma farmácia no cruzamento da Rua Sete de Setembro com a Rua Episcopal, na região central.

Segundo informações, o gerente do estabelecimento relatou que o indivíduo já havia causado transtornos no local no último sábado, quando, em estado alterado, teria danificado a loja, quebrando diversos objetos. Na ocasião, a Polícia foi acionada e o boletim de ocorrência registrado.

Nesta quarta-feira, o homem retornou ao estabelecimento e tentou entrar novamente. O gerente impediu sua entrada para evitar novos danos, momento em que o indivíduo partiu para agressão contra o funcionário.

A Guarda Municipal foi acionada e conseguiu deter o suspeito na Rua Sete de Setembro, nas proximidades do local. Ele foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial civil para as providências cabíveis.

