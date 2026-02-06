(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Vila Nery

Homem é detido acusado de passar as mãos em adolescente

06 Fev 2026 - 07h45Por Da redação
Viatura Plantão Policial -

Um homem de 55 anos foi detido na noite desta quinta-feira (5) após ser acusado de importunação sexual contra uma adolescente de 16 anos, em São Carlos. A ocorrência foi registrada no bairro Vila Nery e mobilizou a Polícia Militar.

Segundo o relato da vítima, o primeiro caso aconteceu na terça-feira (3), quando ela aguardava o ônibus em um ponto localizado na Avenida Capitão Luiz Brandão, em frente a uma unidade de saúde. O homem teria se aproximado e, de forma repentina, passou as mãos em seu corpo. Assustada, a adolescente gritou por ajuda, momento em que um funcionário de uma escola particular interveio, fazendo com que o suspeito fugisse do local.

Dois dias depois, nesta quinta-feira, o homem reapareceu em frente ao local de trabalho da vítima, também no bairro Vila Nery. Ao vê-lo novamente, a jovem tirou uma foto e acionou a Polícia Militar.

A equipe reconheceu o suspeito pela imagem, já que ele é conhecido por outras ocorrências. Os policiais foram até sua residência, na Rua Dr. Walter de Camargo Schutzer, onde realizaram a detenção.

Ele foi encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde o caso foi registrado como importunação sexual. O homem ficou à disposição da Justiça.

