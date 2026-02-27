Homem é agredido em via pública no bairro Astolpho Luiz do Prado

Crédito: SCA

Um homem de 33 anos foi vítima de agressão na tarde desta sexta-feira (27), na Rua Drª Vilma Ortigoso Seixas, no bairro Astolpho Luiz do Prado, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima teria sido agredida por três indivíduos em via pública. Moradores que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe da motolância realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, uma Unidade de Suporte Básico foi deslocada para prestar apoio e realizar a remoção da vítima.



O homem apresentava ferimento na cabeça e diversas escoriações pelo corpo. Após ser estabilizado, ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação médica.

