(16) 99963-6036
sexta, 27 de fevereiro de 2026
Segurança

Homem é agredido em via pública no bairro Astolpho Luiz do Prado

27 Fev 2026 - 18h11Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é agredido em via pública no bairro Astolpho Luiz do Prado - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem de 33 anos foi vítima de agressão na tarde desta sexta-feira (27), na Rua Drª Vilma Ortigoso Seixas, no bairro Astolpho Luiz do Prado, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, a vítima teria sido agredida por três indivíduos em via pública. Moradores que presenciaram a situação acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A equipe da motolância realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, uma Unidade de Suporte Básico foi deslocada para prestar apoio e realizar a remoção da vítima.

O homem apresentava ferimento na cabeça e diversas escoriações pelo corpo. Após ser estabilizado, ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação médica.

Leia Também

Motociclista fica ferido após queda na Avenida Comendador Alfredo Maffei
Segurança18h18 - 27 Fev 2026

Motociclista fica ferido após queda na Avenida Comendador Alfredo Maffei

Pedestre atropelado por ciclista na Washington Luís é identificado
Estado grave 15h57 - 27 Fev 2026

Pedestre atropelado por ciclista na Washington Luís é identificado

Violência doméstica no Brasil: 7 em cada 10 agressões ocorrem diante de testemunhas
Segurança14h27 - 27 Fev 2026

Violência doméstica no Brasil: 7 em cada 10 agressões ocorrem diante de testemunhas

Moto é furtada na Vila Costa do Sol e proprietário pede ajuda
Segurança13h23 - 27 Fev 2026

Moto é furtada na Vila Costa do Sol e proprietário pede ajuda

Guarda Municipal e Polícia Militar prendem homem por tráfico no Jardim Cruzado
Segurança12h35 - 27 Fev 2026

Guarda Municipal e Polícia Militar prendem homem por tráfico no Jardim Cruzado

Últimas Notícias