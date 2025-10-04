Homem dorme na praça e tem carteira furtada em São Carlos

Banco em Praça - Crédito: Unsplash
Um homem de 53 anos teve a carteira furtada na tarde de quarta-feira (2), em uma praça localizada em frente a um restaurante na Rua Professor José Ferraz Camargo, no Jardim Santa Helena, em São Carlos.
De acordo com o boletim de ocorrência, ele contou à Polícia Civil que havia almoçado no local e, em seguida, sentou-se na praça para descansar. O homem acabou adormecendo e foi acordado por uma equipe do SAMU por volta das 16h30. Ao verificar seus pertences, percebeu que havia sido furtado.
Foram levados sua carteira contendo documentos pessoais, cartões bancários, título de eleitor e cerca de R$ 30 em dinheiro, além do telefone celular.