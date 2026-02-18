(16) 99963-6036
Homem condenado por divulgação de pornografia infantil é preso pela Força Tática no Santa Felícia

Suspeito tinha mandado de prisão expedido pela Justiça de São Bernardo do Campo com base no artigo 241 do ECA

18 Fev 2026 - 22h04Por Flávio Fernandes
Homem condenado por divulgação de pornografia infantil é preso pela Força Tática no Santa Felícia - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

A Força Tática capturou um homem de 53 anos condenado por divulgação de pornografia infantil no final da tarde desta quarta-feira (18), no Santa Felícia, em São Carlos. 

Os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Alberto Lanzoni, quando efetuaram uma vistoria em um estabelecimento comercial. Diversos indivíduos foram submetidos à busca pessoal, mas nenhum material ilícito foi localizado.

Durante consulta em antecedentes criminais um dos abordados tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de São Bernardo do Campo, no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante da situação o suspeito, foi levado ao Plantão Policial. 

O delegado tomou ciência e ratificou a ordem judicial, determinando o recolhimento ao Centro de Triagem de São Carlos.

 

