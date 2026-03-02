Homem apanha de populares apÃ³s agredir mulher e acaba preso pela PM

Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - CrÃ©dito: arquivo

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite deste domingo (1º) após agredir uma mulher de 32 anos na região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada via COPOM para atender a uma denúncia de agressão na Avenida São Carlos, no cruzamento com a Rua Raimundo Corrêa.

No local, os policiais encontraram a vítima, enquanto o suspeito estava detido por populares a cerca de 30 metros de distância. Segundo relato da mulher, ela conduzia o homem em seu veículo para que ele encontrasse um substituto no trabalho, já que estaria embriagado. Durante o trajeto, ele teria passado a agredi-la com socos.

A agressão ocorreu nas proximidades de um semáforo, momento em que uma pessoa que presenciou a cena interveio para defender a vítima. Em seguida, outros populares também contiveram o agressor até a chegada das viaturas.

O homem apresentava lesões provocadas por terceiros e foi encaminhado para atendimento médico na UPA da Vila Prado. A mulher também recebeu atendimento e foi requisitado exame junto ao IML.

Conforme o registro policial, o suspeito estava agitado e agressivo, sendo necessário o uso de algemas para condução ao plantão. Ele foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

