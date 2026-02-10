(16) 99963-6036
terça, 10 de fevereiro de 2026
Segurança

Guarda Municipal recupera veículo furtado no bairro Vila Alpes

10 Fev 2026 - 05h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal recupera veículo furtado no bairro Vila Alpes -

 

A Guarda Municipal de São Carlos, por meio do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), recuperou um veículo furtado na madrugada desta terça-feira (10), no bairro Vila Alpes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a equipe realizava patrulhamento preventivo e ostensivo pela Rua Jairo Bianco quando avistou um VW/Gol, de cor branca, estacionado em via pública. Os agentes já tinham conhecimento de um furto recente envolvendo um veículo com as mesmas características.

Após consulta ao sistema Escudo São-Carlense/Muralha Paulista, foi confirmado que o automóvel, de placas HRP-1322, era produto de furto ocorrido no dia 9 de fevereiro de 2026.

Diante da constatação, o veículo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência Policial Civil (BOPC) de recuperação. Em seguida, o automóvel foi restituído ao proprietário.

Leia Também

Motociclista sofre queda ao passar sobre faixa de pedestres molhada
Perigo09h20 - 10 Fev 2026

Motociclista sofre queda ao passar sobre faixa de pedestres molhada

Após dias usando drogas, homem mente à esposa e registra falso roubo de moto
Segurança08h57 - 10 Fev 2026

Após dias usando drogas, homem mente à esposa e registra falso roubo de moto

São-carlense perde R$ 17 mil no golpe do falso advogado
Segurança08h51 - 10 Fev 2026

São-carlense perde R$ 17 mil no golpe do falso advogado

Furto de transformador deixa granja sem energia elétrica
São Carlos08h47 - 10 Fev 2026

Furto de transformador deixa granja sem energia elétrica

Colisão entre moto e carro deixa passageira ferida próximo à USP
Segurança07h41 - 10 Fev 2026

Colisão entre moto e carro deixa passageira ferida próximo à USP

Últimas Notícias