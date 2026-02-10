Guarda Municipal recupera veículo furtado no bairro Vila Alpes

A Guarda Municipal de São Carlos, por meio do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), recuperou um veículo furtado na madrugada desta terça-feira (10), no bairro Vila Alpes.
De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, a equipe realizava patrulhamento preventivo e ostensivo pela Rua Jairo Bianco quando avistou um VW/Gol, de cor branca, estacionado em via pública. Os agentes já tinham conhecimento de um furto recente envolvendo um veículo com as mesmas características.
Após consulta ao sistema Escudo São-Carlense/Muralha Paulista, foi confirmado que o automóvel, de placas HRP-1322, era produto de furto ocorrido no dia 9 de fevereiro de 2026.
Diante da constatação, o veículo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência Policial Civil (BOPC) de recuperação. Em seguida, o automóvel foi restituído ao proprietário.