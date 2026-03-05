Guarda Municipal recupera carro furtado em Ã¡rea de mata no Jardim TangarÃ¡

CrÃ©dito: Foto: SCA

Um carro furtado durante a madrugada desta quinta-feira (5), foi recuperado pela Guarda Municipal horas depois em uma área de mata no Jardim Tangará, em São Carlos. O furto, ocorreu no bairro do Douradinho.

Segundo informações o GM/Corsa Hatch, de cor vinho estava estacionado em frente à residência da proprietária. Ao acordar pela manhã e sair para utilizar o carro, a vítima percebeu que o veículo não estava mais no local onde havia sido deixado.

Diante da situação, a dona registrou um boletim de ocorrência no Plantão Policial e durante patrulhamento os guardas municipais localizaram o carro abandonado na Rua Antônio Micucci, no bairro Jardim Tangará.

Após a verificação, o carro foi recuperado e posteriormente devolvido à proprietária mas os GCMs constataram que a bateria do veículo havia sido levada pelos criminosos. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.

