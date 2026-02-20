Guarda Municipal prende homem com mandado de prisão em Ibaté

Delegacia de Polícia de Ibaté - Crédito: Maycon Maximino

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira (20), durante patrulhamento preventivo da Guarda Municipal no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté.

De acordo com o relatório da corporação, a equipe transitava pela Rua Taquaritinga quando, ao parar no semáforo no cruzamento com a Rua Araraquara, avistou um indivíduo caminhando em sentido contrário à viatura. Ao notar a aproximação dos agentes, o homem teria demonstrado nervosismo, mudado bruscamente de direção e acelerado o passo, levantando suspeita de tentativa de evasão.

Diante da atitude considerada suspeita, os guardas realizaram a abordagem na Rua Borborema. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o abordado. No entanto, ao consultarem o sistema, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão temporária em desfavor de M.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté, onde o delegado de plantão, Dr. Ramon, tomou ciência dos fatos e adotou as medidas cabíveis. Posteriormente, o homem foi encaminhado para a cadeia pública de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

