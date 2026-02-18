Guarda Municipal prende dois em flagrante por furto e tráfico de drogas em São Carlos

Crédito: SCA

Uma ocorrência envolvendo furto e tráfico de drogas resultou na detenção de duas pessoas na manhã desta terça-feira (17), em São Carlos, com atuação da Guarda Municipal.

Por volta das 9h30, um indivíduo de 24 anos entrou em uma farmácia localizada no cruzamento da Avenida São Carlos com a Rua General Osório, na região central, e subtraiu quatro kits de shampoo. Após sair do estabelecimento, uma funcionária percebeu o furto e passou a gritar por ajuda, chamando a atenção de um munícipe que acompanhou o suspeito e acionou a Guarda Municipal.

Equipes da Guarda Municipal deslocaram-se até a região da antiga Cica, pela Avenida Comendador Alfredo Maffei, porém o indivíduo conseguiu fugir antes da abordagem. Com as características informadas, os agentes iniciaram patrulhamento e posteriormente localizaram o suspeito no bairro Vila Isabel, pela Rua Dr. Joaquim Inácio de Moraes, em um ponto já conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Durante a abordagem, os guardas encontraram com o homem os quatro kits de shampoo furtados. Com uma mulher de 46 anos que estava junto ao grupo, foram localizadas pedras de crack e certa quantia em dinheiro.

Questionados, o suspeito confessou o furto e relatou que pretendia trocar os produtos por drogas. A mulher também admitiu estar traficando pelo local.

Ambos foram conduzidos pela Guarda Municipal ao CPJ de São Carlos, onde o homem foi autuado em flagrante por furto e a mulher autuada em flagrante por tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.

