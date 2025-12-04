(16) 99963-6036
quinta, 04 de dezembro de 2025
Segurança

Guarda Municipal de Ibaté recupera moto furtada em São Carlos

04 Dez 2025 - 19h31Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal de Ibaté recupera moto furtada em São Carlos -

 

Uma moto furtada no dia 1º de dezembro, na cidade de São Carlos, foi localizada na tarde desta quinta-feira, 4, pela Guarda Municipal de Ibaté. A abordagem ocorreu na Rua Dourado, no bairro Jardim Cruzado.

Durante patrulhamento, a equipe avistou um adolescente de 14 anos entrando em uma residência conduzindo uma motocicleta sem placa. Diante da suspeita, os guardas realizaram a abordagem no interior do imóvel. No momento, o padrasto do menor chegava ao local e, ao ser questionado, chamou a mãe do jovem.

A genitora informou que o filho teria comprado a moto por meio de uma rede social, acreditando tratar-se de um veículo de leilão, sem saber sua procedência real.

Após consulta à numeração do chassi e do motor, a equipe constatou que a motocicleta era produto de furto registrado em 1º de dezembro, em São Carlos.

O adolescente, acompanhado da mãe, foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos. A moto foi apreendida e a ocorrência registrada. O menor foi entregue ao responsável.

Leia Também

Jovem é socorrido pelo Samu após ser encontrado inconsciente na Vila São José
Segurança19h26 - 04 Dez 2025

Jovem é socorrido pelo Samu após ser encontrado inconsciente na Vila São José

Motoboy se envolve em acidente no Jardim Brasil
Segurança18h55 - 04 Dez 2025

Motoboy se envolve em acidente no Jardim Brasil

Colisão deixa motorista ferida em cruzamento na Vila Costa do Sol
Segurança15h24 - 04 Dez 2025

Colisão deixa motorista ferida em cruzamento na Vila Costa do Sol

Guarda de Ibaté apreende maconha, cocaína, crack e haxixe escondidos em sacola
Segurança09h57 - 04 Dez 2025

Guarda de Ibaté apreende maconha, cocaína, crack e haxixe escondidos em sacola

Suspeito reage à abordagem e acaba detido durante furto de cabos
Segurança08h48 - 04 Dez 2025

Suspeito reage à abordagem e acaba detido durante furto de cabos

Últimas Notícias