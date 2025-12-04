Guarda Municipal de Ibaté recupera moto furtada em São Carlos

Uma moto furtada no dia 1º de dezembro, na cidade de São Carlos, foi localizada na tarde desta quinta-feira, 4, pela Guarda Municipal de Ibaté. A abordagem ocorreu na Rua Dourado, no bairro Jardim Cruzado.

Durante patrulhamento, a equipe avistou um adolescente de 14 anos entrando em uma residência conduzindo uma motocicleta sem placa. Diante da suspeita, os guardas realizaram a abordagem no interior do imóvel. No momento, o padrasto do menor chegava ao local e, ao ser questionado, chamou a mãe do jovem.

A genitora informou que o filho teria comprado a moto por meio de uma rede social, acreditando tratar-se de um veículo de leilão, sem saber sua procedência real.

Após consulta à numeração do chassi e do motor, a equipe constatou que a motocicleta era produto de furto registrado em 1º de dezembro, em São Carlos.

O adolescente, acompanhado da mãe, foi conduzido ao Plantão Policial de São Carlos. A moto foi apreendida e a ocorrência registrada. O menor foi entregue ao responsável.

Leia Também