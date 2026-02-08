Guarda Municipal captura condenado com mandado de prisão em aberto no Boa Vista

Viatura Guarda Municipal -

A Guarda Municipal de São Carlos capturou, na manhã desta sexta-feira (7), um homem de 40 anos que possuía mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. A ocorrência foi registrada por volta das 11h20, na Rua Hermínio Bernasconi, no bairro Boa Vista, região sul da cidade.

De acordo com informações da corporação, as equipes realizavam patrulhamento preventivo e ostensivo quando foram acionadas pelo Centro de Controle Operacional (CCO). Um munícipe havia relatado que indivíduos estariam fazendo uso de entorpecentes em um terreno ao lado do Cemitério Santo Antônio.

Com a aproximação das viaturas, os suspeitos demonstraram comportamento evasivo, passando a caminhar rapidamente, o que motivou a abordagem. Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi localizado.

No entanto, após consulta aos sistemas Escudo São-Carlense e Muralha Paulista, foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão em aberto, expedido pela 3ª Vara Criminal de São Carlos, pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.

Diante dos fatos, o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi registrado o Boletim de Ocorrência de Condenado Capturado. Em seguida, ele foi recolhido à cadeia pública, permanecendo à disposição da Justiça para cumprimento da pena.

