quarta, 11 de fevereiro de 2026
Segurança

Guarda Municipal atende ocorrência de possível abandono de animais no Tijuco Preto

11 Fev 2026 - 05h59Por Da redação
A Guarda Municipal de São Carlos atendeu, na noite desta terça-feira (10), uma ocorrência envolvendo dois cães em situação de possível abandono na Praça do Tijuco Preto, localizada na Rua Presidente Vargas.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, o Centro de Controle Operacional (CCO) recebeu diversas ligações pelo telefone 153 por volta das 20h30, informando que dois cachorros estavam amarrados a um tronco de árvore e latiam constantemente.

No local, a equipe do plantão Delta constatou que os animais estavam presos com guias. Havia ainda um recipiente com água, outro com ração e uma sacola contendo pequena quantidade de alimento. Segundo a corporação, os cães aparentavam estar bem cuidados e não apresentavam sinais de maus-tratos. No entanto, foi levantada a suspeita de que tenham sido deixados no local com a finalidade de abandono.

Moradores relataram que, antes da chegada da equipe, os animais apresentavam comportamento agressivo. Com a presença dos guardas, porém, tornaram-se dóceis.

Após diálogo com os moradores, uma munícipe se prontificou a assumir a tutela provisória dos cães até que seja encontrada uma adoção responsável. Caso não haja interessados, os animais poderão ser encaminhados ao Canil Municipal para posterior adoção.

