Guarda Municipal apreende drogas escondidas em micro-ônibus no Jardim Cruzado, em Ibaté

A Guarda Civil Municipal de Ibaté apreendeu diversas porções de entorpecentes na manhã desta quinta-feira (5), durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Cruzado.

De acordo com o relatório da ocorrência, a equipe recebeu uma denúncia informando que um indivíduo estaria escondendo drogas em um micro-ônibus estacionado na Rua Borborema, nas proximidades do número 312, utilizando a região da roda traseira do veículo para ocultar o material ilícito.

Diante das informações, os agentes se deslocaram até o local e realizaram vistoria no micro-ônibus. Durante a averiguação, foi localizada, junto ao pneu traseiro, uma sacola plástica branca contendo substâncias com características de entorpecentes.

No total, foram apreendidas cinco porções análogas à maconha, 17 porções análogas à cocaína, 15 porções análogas ao crack e cinco porções análogas à droga conhecida como “ice”.

Todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Ibaté, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis. Ninguém foi detido durante a ocorrência.

