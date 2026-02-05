(16) 99963-6036
quinta, 05 de fevereiro de 2026
Segurança

Guarda Municipal apreende drogas durante patrulhamento no Jardim Cruzado

05 Fev 2026 - 07h43Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Guarda Municipal apreende drogas durante patrulhamento no Jardim Cruzado -

A Guarda Municipal realizou a apreensão de entorpecentes na noite desta terça-feira (4), durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté.

De acordo com o relatório da corporação, por volta das 19h15, a equipe seguia pela Rua Borborema quando um indivíduo que estava na esquina demonstrou atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura e fugiu do local. Diante da situação, os agentes iniciaram uma varredura nas imediações.

Durante as buscas, os guardas localizaram uma sacola plástica preta no portão de uma residência em construção, no número 220 da via. No interior do objeto, foram encontradas diversas porções de substâncias aparentando ser entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 27 porções semelhantes à maconha, 19 porções análogas à cocaína, 10 porções semelhantes ao crack e três porções aparentando ser da droga conhecida como “ice”.

Todo o material foi recolhido e encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis. 

Leia Também

Procurado da Justiça é capturado após fuga por telhados
Jardim Real 08h29 - 05 Fev 2026

Procurado da Justiça é capturado após fuga por telhados

Homem é preso após tentativa de furto em unidade da FESC
Vila Prado05h48 - 05 Fev 2026

Homem é preso após tentativa de furto em unidade da FESC

ROCAM apreende adolescente procurado pela Justiça no CDHU em São Carlos
Segurança05h22 - 05 Fev 2026

ROCAM apreende adolescente procurado pela Justiça no CDHU em São Carlos

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga
Segurança11h13 - 04 Fev 2026

Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

Procurado por lesão corporal é preso após discussão familiar
Aracê de Santo Antonio08h49 - 04 Fev 2026

Procurado por lesão corporal é preso após discussão familiar

Últimas Notícias