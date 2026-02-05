Guarda Municipal apreende drogas durante patrulhamento no Jardim Cruzado

A Guarda Municipal realizou a apreensão de entorpecentes na noite desta terça-feira (4), durante patrulhamento preventivo no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté.

De acordo com o relatório da corporação, por volta das 19h15, a equipe seguia pela Rua Borborema quando um indivíduo que estava na esquina demonstrou atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura e fugiu do local. Diante da situação, os agentes iniciaram uma varredura nas imediações.

Durante as buscas, os guardas localizaram uma sacola plástica preta no portão de uma residência em construção, no número 220 da via. No interior do objeto, foram encontradas diversas porções de substâncias aparentando ser entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 27 porções semelhantes à maconha, 19 porções análogas à cocaína, 10 porções semelhantes ao crack e três porções aparentando ser da droga conhecida como “ice”.

Todo o material foi recolhido e encaminhado ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

