Golpistas se passam por advogado, promotor e juiz em videoconferÃªncia e aplicam estelionato

Golpe celular - CrÃ©dito: Freepik

Uma mulher de 58 anos foi vítima de um golpe de estelionato após criminosos se passarem por advogado, promotor de Justiça e juiz durante uma videoconferência realizada por meio do aplicativo WhatsApp, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão da Polícia Civil, a vítima relatou que, no dia 5 de março, recebeu uma mensagem de um número de telefone cujo perfil exibia o nome e a foto profissional de seu advogado. Os golpistas informaram que uma ação judicial de interesse dela havia sido julgada procedente, o que garantiria um crédito de R$ 10 mil.

No entanto, os criminosos disseram que, para a liberação do valor, seria necessário realizar o pagamento antecipado de custas e honorários advocatícios, no total de R$ 3.800.

Para dar mais credibilidade à fraude, os suspeitos organizaram uma reunião virtual simulada. Durante a chamada de vídeo, os interlocutores se apresentaram falsamente como o advogado da vítima, um promotor de Justiça e um juiz de Direito. Segundo a mulher, as câmeras dos supostos representantes do sistema de Justiça permaneciam travadas ou exibiam imagens estáticas, enquanto apenas a imagem dela era transmitida em tempo real.

Convencida pelo cenário montado pelos criminosos, a vítima realizou, no dia 6 de março, uma transferência via PIX no valor de R$ 3.800.

Após efetuar o pagamento, ela entrou em contato com o escritório verdadeiro de seu advogado e descobriu que o profissional não havia solicitado nenhum valor e que o contato recebido era fraudulento.

A vítima apresentou à polícia comprovantes da transferência e registros das conversas. O caso foi registrado como estelionato e será encaminhado para investigação pela Polícia Civil.

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