Golpe do falso comprovante faz motorista perder carro após anúncio em rede social em São Carlos

Um motorista de 48 anos foi vítima de estelionato após anunciar a venda de um veículo modelo Omega em um grupo de compra e venda na rede social Facebook.

O caso aconteceu na manhã do dia 4 de fevereiro, em uma residência localizada no bairro São Carlos VIII.

Segundo o relato da vítima, o carro foi anunciado no grupo “Feira do Rolo”. Após a publicação, ele iniciou negociação com um homem que se apresentou como “Marcelo”. Durante as conversas, o interessado informou que o veículo seria destinado a um terceiro como forma de troca por serviços.

Como o proprietário estava viajando a trabalho para o Estado de Mato Grosso, ficou combinado que sua esposa faria a entrega do automóvel. Um segundo homem, identificado como “Guilherme”, compareceu à residência, realizou um teste com o carro e, ao retornar, entrou em contato telefônico com o suposto comprador.

Na sequência, a vítima recebeu, via mensagem, um comprovante de pagamento enviado por “Marcelo”. Acreditando que o valor havia sido transferido, autorizou a liberação do veículo.

Posteriormente, constatou que o comprovante era falso e que nenhum valor havia sido creditado em sua conta. O carro foi levado pelo homem que esteve na residência, e a vítima não recebeu qualquer quantia pela negociação.

Leia Também