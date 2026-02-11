Gol furtado é localizado pela PM no Antenor Garcia

Crédito: SCA

Um veículo Volkswagen Gol, produto de furto registrado dias atrás, foi localizado pela polícia na manhã desta quarta-feira na Rua José Geraldo Machado (antiga Rua 6), no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

De acordo com informações, equipes da 2ª Companhia foram acionadas após uma denúncia indicando que um automóvel estaria guardado na garagem de uma residência, sem placas. Os policiais se deslocaram ao endereço e, ao realizarem averiguação pelo portão do imóvel, confirmaram a presença do veículo nas condições informadas.

Durante contato com o morador, um homem de 26 anos, ele relatou que estaria apenas guardando o carro para um conhecido e afirmou desconhecer a procedência do automóvel. Diante da situação, ele foi detido e conduzido, juntamente com o veículo, ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos.

A ocorrência foi apresentada à autoridade de Polícia Civil, que adotou as providências cabíveis. O veículo foi recuperado e ficou à disposição para restituição ao proprietário.

