(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Segurança

Gol furtado é localizado pela PM no Antenor Garcia

11 Fev 2026 - 10h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Gol furtado é localizado pela PM no Antenor Garcia - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um veículo Volkswagen Gol, produto de furto registrado dias atrás, foi localizado pela polícia na manhã desta quarta-feira na Rua José Geraldo Machado (antiga Rua 6), no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

De acordo com informações, equipes da 2ª Companhia foram acionadas após uma denúncia indicando que um automóvel estaria guardado na garagem de uma residência, sem placas. Os policiais se deslocaram ao endereço e, ao realizarem averiguação pelo portão do imóvel, confirmaram a presença do veículo nas condições informadas.

Durante contato com o morador, um homem de 26 anos, ele relatou que estaria apenas guardando o carro para um conhecido e afirmou desconhecer a procedência do automóvel. Diante da situação, ele foi detido e conduzido, juntamente com o veículo, ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos.

A ocorrência foi apresentada à autoridade de Polícia Civil, que adotou as providências cabíveis. O veículo foi recuperado e ficou à disposição para restituição ao proprietário.

Leia Também

Caminhonete furtada é recuperada após rápida ação da PM na SP-318
São Carlos 10h17 - 11 Fev 2026

Caminhonete furtada é recuperada após rápida ação da PM na SP-318

Acusado de tráfico de drogas é preso pela Força Tática em Ribeirão Bonito
Segurança10h14 - 11 Fev 2026

Acusado de tráfico de drogas é preso pela Força Tática em Ribeirão Bonito

Mercedes-Benz GLA 200 é furtada na região central
Segurança09h25 - 11 Fev 2026

Mercedes-Benz GLA 200 é furtada na região central

Homem é preso por descumprir medida protetiva
Cidade Aracy09h18 - 11 Fev 2026

Homem é preso por descumprir medida protetiva

Criminosos armados invadem fazenda em Dourado, baleiam proprietário e fogem com armas e veículos
Assalto violento 08h38 - 11 Fev 2026

Criminosos armados invadem fazenda em Dourado, baleiam proprietário e fogem com armas e veículos

Últimas Notícias