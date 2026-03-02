GCM apreende drogas durante patrulhamento no Jardim Cruzado

Durante patrulhamento preventivo pelo bairro Jardim Cruzado, a equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou movimentação suspeita nas proximidades da Praça do Parquinho, localizada na Rua Benedito Barreto.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao perceberem a aproximação da viatura, alguns indivíduos que estavam no local fugiram correndo. Durante a evasão, um deles teria gritado a expressão “moiô”, termo comumente utilizado como alerta para indicar a presença policial.

Ainda durante a fuga, um dos suspeitos, não identificado, arremessou uma sacola plástica branca na parte externa da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Cruzado, tomando rumo ignorado. Segundo a GCM, não foi possível realizar a abordagem ou captura do indivíduo.

Diante do risco de que terceiros pudessem recolher o objeto descartado, a equipe optou por averiguar imediatamente o conteúdo da sacola. No interior foram localizadas:

18 porções de substância análoga à maconha;

18 pedras de substância análoga ao crack.

O material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e adoção das demais providências cabíveis. Até o momento, ninguém foi detido.

