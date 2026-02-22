Gatos são envenenados no bairro Pacaembu e moradores denunciam crime

Moradores do bairro Pacaembu, denunciam casos de envenenamento de gatos na região da Avenida Pacaembu. Segundo relato de um morador, animais estariam sendo alvo de pessoas que estariam espalhando veneno nas proximidades das residências.

De acordo com a denúncia, um dos gatos da família morreu após ingerir a substância tóxica. Outra gata precisou ser internada em uma clínica veterinária e segue em tratamento devido à intoxicação.

A situação tem causado revolta e preocupação entre os moradores, que temem que outros animais também sejam atingidos. Além do sofrimento dos pets e de seus tutores, a prática de envenenamento de animais é considerada crime, conforme a Lei Federal nº 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), com pena que pode incluir reclusão e multa.