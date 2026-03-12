Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida na noite de terça-feira (11), no bairro Vila Jacobucci, em São Carlos.

De acordo com informações, por volta das 23h, uma equipe do Grupamento de Apoio Motorizado (GAM) realizava patrulhamento preventivo e ostensivo pela Rua Pastor Bento, quando avistou dois indivíduos em frente ao número 430. O local, segundo os agentes, já é conhecido como ponto de comércio de drogas.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram e não foram abordados. Diante da atitude suspeita, os guardas realizaram uma varredura nas imediações.

Durante as buscas, os agentes localizaram uma sacola escondida entre as folhas de uma árvore. No interior havia 226 pinos contendo cocaína, todos já embalados para venda.

A droga foi apreendida e apresentada no Plantão Policial de São Carlos, onde a autoridade de plantão tomou ciência dos fatos e registrou a ocorrência. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

