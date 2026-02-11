(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Segurança

GAM captura procurado pela Justiça no bairro Santa Paula

11 Fev 2026 - 06h18Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
GAM captura procurado pela Justiça no bairro Santa Paula -

A Guarda Municipal de São Carlos, por meio do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), capturou um homem procurado pela Justiça na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Santa Paula.

A ocorrência foi registrada por volta da 1h20, na Rua Oscar de Souza Geribelo, durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe. Os agentes avistaram o hímen de 35 anos, e já tinham conhecimento de que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

A informação constava no sistema Escudo São-Carlense / Muralha Paulista. O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos para cumprimento de pena de 7 anos e 1 mês de reclusão pelo crime de furto.

Diante dos fatos, o homem foi abordado e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após a elaboração do Boletim de Ocorrência de Pessoa Condenada Capturada (BOPC), ele foi recolhido à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Motorista fica ferido após colidir carro contra pilar do pontilhão da Praça Itália
Segurança06h11 - 11 Fev 2026

Motorista fica ferido após colidir carro contra pilar do pontilhão da Praça Itália

Guarda Municipal atende ocorrência de possível abandono de animais no Tijuco Preto
Segurança05h59 - 11 Fev 2026

Guarda Municipal atende ocorrência de possível abandono de animais no Tijuco Preto

Motociclista fica ferido após colisão com carro na Vila Isabel
Carro X Moto00h54 - 11 Fev 2026

Motociclista fica ferido após colisão com carro na Vila Isabel

Condenado por estupro de vulnerável é capturado após abordagem na Washington Luís
Segurança18h28 - 10 Fev 2026

Condenado por estupro de vulnerável é capturado após abordagem na Washington Luís

Procurado por roubo é capturado na Avenida Gregório Aversa
Segurança16h53 - 10 Fev 2026

Procurado por roubo é capturado na Avenida Gregório Aversa

Últimas Notícias