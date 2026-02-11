GAM captura procurado pela Justiça no bairro Santa Paula

A Guarda Municipal de São Carlos, por meio do Grupo de Apoio Motorizado (GAM), capturou um homem procurado pela Justiça na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro Santa Paula.

A ocorrência foi registrada por volta da 1h20, na Rua Oscar de Souza Geribelo, durante patrulhamento preventivo realizado pela equipe. Os agentes avistaram o hímen de 35 anos, e já tinham conhecimento de que havia contra ele um mandado de prisão em aberto.

A informação constava no sistema Escudo São-Carlense / Muralha Paulista. O mandado foi expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de São Carlos para cumprimento de pena de 7 anos e 1 mês de reclusão pelo crime de furto.

Diante dos fatos, o homem foi abordado e conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após a elaboração do Boletim de Ocorrência de Pessoa Condenada Capturada (BOPC), ele foi recolhido à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.

