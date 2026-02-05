Furto é registrado em prédio da Secretaria de Educação no Centro

Secretaria de Educação - Crédito: SCA



Um prédio que abrigava a Secretaria Municipal de Educação — Anexo 1 — foi alvo de furto na madrugada desta quinta-feira (5), na rua 13 de Maio, ao lado da Igreja Catedral, na área central de São Carlos.



O local está em processo de mudança, mas ainda havia materiais e estruturas no interior do imóvel. Funcionários da Prefeitura compareceram pela manhã para dar continuidade à transferência e constataram o crime.

De acordo com as informações, foram subtraídas diversas torneiras, canos de cobre, fiação elétrica e tubulações. Os autores também chegaram a desmontar um transformador que estava no prédio. No local, foram deixadas escada e ferramentas, o que levanta a suspeita de que os envolvidos pretendiam retornar para concluir a retirada de outros itens já separados.



A Guarda Municipal foi acionada e esteve no endereço, sendo registrado o boletim de ocorrência. Não há imagens de câmeras de segurança, nem informações sobre características ou quantidade de suspeitos.

Leia Também