Funcionários são surpreendidos furtando combustível de usina em Ibaté

Crédito: Lourival Izaque

Dois homens de 29 e 31 anos foram presos em flagrante na noite de sexta-feira (20), suspeitos de furtar combustível na Usina Nova Era, localizada na zona rural de Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, a Polícia Militar foi acionada via Copom após vigilantes da empresa flagrarem os dois indivíduos retirando etanol de um dos tanques de armazenamento.

Ainda segundo o registro, os suspeitos utilizavam uma conexão já existente no tanque e uma mangueira para encher galões. No momento da abordagem, um galão de 50 litros já estava completamente cheio e outros 11 recipientes estavam prontos para serem abastecidos.

Os vigilantes contiveram a dupla até a chegada da equipe policial. O combustível, totalizando 50 litros de etanol hidratado carburante, avaliado em R$ 250, foi apreendido e posteriormente restituído ao representante da empresa.

Para o transporte do produto, os homens utilizavam um Citroën C3 Aircross, que também foi apreendido por determinação da autoridade policial por ter sido utilizado na prática do crime.

Conforme o boletim, ambos informaram aos policiais que eram funcionários da usina, mas optaram por permanecer em silêncio quanto à dinâmica dos fatos e à eventual participação de outras pessoas.

A autoridade policial deliberou pela lavratura do auto de prisão em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas, conforme previsto no Código Penal. Após os procedimentos, os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça.

