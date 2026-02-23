(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Flagrante

Funcionários são surpreendidos furtando combustível de usina em Ibaté

23 Fev 2026 - 08h48Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funcionários são surpreendidos furtando combustível de usina em Ibaté - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

Dois homens de 29 e 31 anos foram presos em flagrante na noite de sexta-feira (20), suspeitos de furtar combustível na Usina Nova Era, localizada na zona rural de Ibaté.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial de São Carlos, a Polícia Militar foi acionada via Copom após vigilantes da empresa flagrarem os dois indivíduos retirando etanol de um dos tanques de armazenamento.

Ainda segundo o registro, os suspeitos utilizavam uma conexão já existente no tanque e uma mangueira para encher galões. No momento da abordagem, um galão de 50 litros já estava completamente cheio e outros 11 recipientes estavam prontos para serem abastecidos.

Os vigilantes contiveram a dupla até a chegada da equipe policial. O combustível, totalizando 50 litros de etanol hidratado carburante, avaliado em R$ 250, foi apreendido e posteriormente restituído ao representante da empresa.

Para o transporte do produto, os homens utilizavam um Citroën C3 Aircross, que também foi apreendido por determinação da autoridade policial por ter sido utilizado na prática do crime.

Conforme o boletim, ambos informaram aos policiais que eram funcionários da usina, mas optaram por permanecer em silêncio quanto à dinâmica dos fatos e à eventual participação de outras pessoas.

A autoridade policial deliberou pela lavratura do auto de prisão em flagrante por furto qualificado pelo concurso de pessoas, conforme previsto no Código Penal. Após os procedimentos, os dois foram encaminhados ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Leia Também

Mulher é rendida por homem armado de faca e assaltada na Vila Carmem
Segurança09h18 - 23 Fev 2026

Mulher é rendida por homem armado de faca e assaltada na Vila Carmem

Motorista com sinais de embriaguez e flagrado dirigindo em zigue-zague; filho estava no carro
Ibaté 09h05 - 23 Fev 2026

Motorista com sinais de embriaguez e flagrado dirigindo em zigue-zague; filho estava no carro

Assaltantes rendem homem e levam R$ 380 em São Carlos
Segurança09h00 - 23 Fev 2026

Assaltantes rendem homem e levam R$ 380 em São Carlos

Homem é preso por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira em São Carlos
Capão das Antas 08h37 - 23 Fev 2026

Homem é preso por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira em São Carlos

Ciclista fica ferido após caminhonete avançar "pare" em cruzamento de São Carlos
Segurança07h41 - 23 Fev 2026

Ciclista fica ferido após caminhonete avançar "pare" em cruzamento de São Carlos

Últimas Notícias