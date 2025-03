ForÃ§a TÃ¡tica SÃ£o Carlos realiza simulaÃ§Ã£o de combate a crimes ultraviolentos

Movimentação no local da simulação - Crédito: Maycon Maximino

A Companhia de Força Tática do 38º BPM/I realizou, na manhã desta quinta-feira (6), um treinamento tático para simulação de roubo a carro-forte. A atividade ocorreu na Avenida José Antônio Santilli, na região do Pico, próximo ao Shopping Iguatemi, em São Carlos, e teve como objetivo preparar os policiais para o enfrentamento desse tipo de crime, que envolve grande poder de fogo e alto risco à população.

O treinamento contou com simulações realistas, incluindo a interdição de via por criminosos, explosões e confrontos armados. O exército brasileiro participou com uma exposição de armamentos usados por quadrilhas especializadas, como o fuzil .50, armamento de alto poder destrutivo frequentemente empregado nesses ataques. A Força Aérea Brasileira, o Corpo de Bombeiros e um grupo de operadores de Airsoft do grupo GRO também estiveram envolvidos na simulação, ajudando a compor o cenário tático.

O Capitão PM Fernando Henrique Peixoto Escrivani, comandante da operação, destacou a importância do treinamento para aprimorar a resposta da polícia a esse tipo de crime:

"Nós da Polícia Militar estamos realizando uma simulação de crimes ultraviolentos. Nesse caso específico, é uma simulação de roubo a carro-forte. Geralmente, esses roubos acontecem em rodovias, e as quadrilhas fecham a via para poder realizar o crime. Aqui na simulação, teremos um caminhão fechando a via, sendo tomado pelos criminosos. Teremos uma explosão simulada, utilizando granadas de luz e som, e uma explosão em uma carcaça de veículo. Como eu disse, as quadrilhas fecham a rodovia para dificultar a aproximação dos policiais."

O capitão explicou ainda que o treinamento foi dividido em duas fases: primeiro, a simulação do roubo, com a explosão do carro-forte e a fuga dos criminosos; depois, o confronto entre as equipes de Força Tática do 38º BPM/I e os suspeitos. Durante a ação, foram simuladas situações com criminosos e policiais feridos, permitindo que os agentes praticassem o Atendimento Pré-Hospitalar Tático (APH Tático), essencial para garantir socorro imediato em situações reais de confronto armado.

Além das forças de segurança, a atividade contou com um grupo de 30 policiais da Força Tática, 20 operadores de Airsoft e o efetivo do Corpo de Bombeiros, que realizou o controle de incêndios e o resgate simulado.

A Polícia Militar ressalta que esse tipo de treinamento é fundamental para aprimorar a capacidade operacional da tropa, garantindo uma resposta rápida e eficaz diante de crimes de grande impacto, como os ataques a carro-forte, cada vez mais comuns no estado de São Paulo.

