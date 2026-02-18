(16) 99963-6036
Força Tática prende homem procurado por tráfico durante patrulhamento no Presidente Collor

Suspeito tinha mandado de prisão em seu desfavor

18 Fev 2026 - 21h08Por Flávio Fernandes
Força Tática prende homem procurado por tráfico durante patrulhamento no Presidente Collor - Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora Crédito: Foto: Maycon Maximino/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos, procurado por tráfico de drogas, foi capturado pela Força Tática na noite desta quarta-feira (18), no bairro Presidente Collor, em São Carlos. 

Segundo relatório policial, os policiais militares faziam patrulhamento pela Rua Carolina Ferreira da Silva quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo, o que levou a equipe realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os suspeitos, no entanto, na consulta dos dados pelo sistema foi constatado que um dos abordados possuía mandado de prisão em seu desfavor. Na sequência, ele foi levado ao Plantão Policial. 

Diante dos fatos o delegado fez os procedimentos e o homem foi encaminhado, ao Centro de Triagem de São Carlos. A ação integra o trabalho ostensivo da Polícia Militar, no combate ao tráfico e no cumprimento de mandados judiciais na cidade.

