Força Tática prende homem por tráfico de drogas no bairro Presidente Collor

Um homem foi preso por tráfico de drogas no fim da tarde deste domingo (22), por volta das 17h30, na Avenida Marisete Terezinha Santiago de Santi°, no bairro Presidente Collor.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe de Força Tática realizava patrulhamento pela via quando avistou um indivíduo sentado. Ele não percebeu a aproximação da viatura e, ao ser abordado, soltou uma sacola no chão. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito, porém, ao verificarem o conteúdo da sacola, os policiais localizaram um tijolo de cocaína pesando 610 gramas, 109 microtubos com cocaína que totalizaram 75 gramas, 81 pedras de crack somando 24 gramas, duas máquinas de cartão, anotações relacionadas ao tráfico, um aparelho celular e R$ 202,00 em dinheiro.

Questionado, o homem confessou que estava traficando no local e afirmou que a droga era de sua propriedade. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o delegado de plantão ratificou a prisão.

O indiciado permaneceu recolhido à Cadeia Pública e, segundo a PM, já possuía antecedente criminal pelo mesmo tipo de crime.

Leia Também