ForÃ§a TÃ¡tica prende homem com grande quantidade de drogas no Romeu Tortorelli

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pela Força Tática com grande quantidade de drogas na noite desta quarta-feira (4), em São Carlos. As ações, aconteceram nos bairros Romeu Tortorelli e Santa Felícia após denúncias de que o suspeito estava abastecendo pontos de venda na região.

Segundo relatório policial, os policiais militares receberam informações de que o condutor de um VW/Gol estava distribuindo drogas em “biqueiras” do Romeu Tortorelli. Durante patrulhamento, o equipe localizou o carro na Rua João Stella.

O motorista foi abordado e em um primeiro momento, os PMs não encontraram nada de ilícito. No entanto, durante a vistoria no interior do veículo, foi localizado entorpecentes. Ao ser indagado, o homem acabou confessando que realizava o tráfico e disse que em sua casa tinha mais na Rua José Missali no Santa Felicia.

No imóvel, os policiais militares encontraram uma grande quantidade de drogas e materiais utilizados para o preparo e distribuição. Ao todo foram apreendidos 423 porções de maconha, 243 pinos de cocaína, 71 pedras de crack, R$ 294 em notas trocadas de dinheiro e um celular.

Diante dos fatos o suspeito foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência como tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem.

