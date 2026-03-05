(16) 99963-6036
Combate Ao TrÃ¡fico

ForÃ§a TÃ¡tica prende homem com grande quantidade de drogas no Romeu Tortorelli

Suspeito foi flagrado apÃ³s denÃºncia de que abastecia pontos de venda; entorpecentes tambÃ©m foram encontrados em sua residÃªncia

05 Mar 2026 - 09h28Por FlÃ¡vio Fernandes
ForÃ§a TÃ¡tica prende homem com grande quantidade de drogas no Romeu Tortorelli - CrÃ©dito: Foto: SCA CrÃ©dito: Foto: SCA

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante pela Força Tática com grande quantidade de drogas na noite desta quarta-feira (4), em São Carlos. As ações, aconteceram nos bairros Romeu Tortorelli e Santa Felícia após denúncias de que o suspeito estava abastecendo pontos de venda na região. 

Segundo relatório policial, os policiais militares receberam informações de que o condutor de um VW/Gol estava distribuindo drogas em “biqueiras” do Romeu Tortorelli. Durante patrulhamento, o equipe localizou o carro na Rua João Stella.

O motorista foi abordado e em um primeiro momento, os PMs não encontraram nada de ilícito. No entanto, durante a vistoria no interior do veículo, foi localizado entorpecentes. Ao ser indagado, o homem acabou confessando que realizava o tráfico e disse que em sua casa tinha mais na Rua José Missali no Santa Felicia. 

No imóvel, os policiais militares encontraram uma grande quantidade de drogas e materiais utilizados para o preparo e distribuição. Ao todo foram apreendidos 423 porções de maconha, 243 pinos de cocaína, 71 pedras de crack, R$ 294 em notas trocadas de dinheiro e um celular. 

Diante dos fatos o suspeito foi levado para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência como tráfico de drogas. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem. 

 

Ãšltimas NotÃ­cias