ForÃ§a TÃ¡tica apreende grande quantidade de drogas em casa no Cidade Aracy

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de drogas e materiais utilizados para preparo e embalagem de entorpecentes na tarde desta terça -feira (11), em uma residência localizada na Avenida Arnold Almeida Pires, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

A ação foi realizada por equipes da Força Tática e da Rocam do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, após informações de que o imóvel estaria sendo utilizado como ponto para armazenamento e preparo de drogas. Ao chegarem ao local, os policiais tentaram contato com o morador, mas ninguém atendeu.

Durante a averiguação, os policiais visualizaram, por cima do muro, drogas já embaladas sobre uma pia dentro da casa. Diante da situação, a equipe entrou no imóvel para averiguação, porém nenhum suspeito foi localizado.

No interior da residência, os policiais encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, além de diversos equipamentos e materiais utilizados para o refino, preparo e embalagem das drogas.

Foram apreendidos 1.958 eppendorfs de cocaína, além de cinco pacotes plásticos da mesma droga, totalizando cerca de 3,4 quilos. Também foram localizadas 199 pedras de crack e um pedaço bruto da substância, somando aproximadamente 330 gramas. Os policiais ainda apreenderam 505 porções de maconha, com peso aproximado de um quilo, 106 porções de ice, totalizando 179 gramas, e quatro tubos de skunk, que pesaram cerca de 11 gramas.

No imóvel também foram encontrados 340 mil eppendorfs vazios, cerca de 15 mil sacos plásticos, 12 balanças de precisão, cinco peneiras, 19 rolos de fita, três liquidificadores, três facas e R$ 55 em dinheiro.

A perícia técnica foi acionada e todo o material foi apresentado no Plantão Policial, onde o caso foi registrado. Ninguém foi preso.

