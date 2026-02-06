(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Santa Felícia

Força Tática apreende drogas, munições e veículo com suspeita de clonagem

06 Fev 2026 - 06h10Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Força Tática apreende drogas, munições e veículo com suspeita de clonagem - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem de 27 anos foi detido na noite desta quinta-feira (5), no bairro Santa Felícia, em São Carlos, após uma ação da Força Tática que resultou na apreensão de drogas, munições e um veículo com indícios de adulteração.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o suspeito seria responsável por abastecer pontos de tráfico de drogas e se deslocou até a Rua Manoel José Serpa. O indivíduo foi abordado em frente à residência.

Durante as diligências, os policiais localizaram na garagem um veículo e, no interior do imóvel, encontraram munições calibre 9 milímetros, uma bacia contendo cocaína, um tijolo de maconha, dinheiro, celulares, caderno de anotações, balança de precisão, materiais utilizados para embalo e uma prensa.
Ao ser questionado, o suspeito optou por permanecer em silêncio.
Ele foi detido e conduzido ao plantão policial de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Os materiais foram apreendidos e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a PM, após vistoria minuciosa no automóvel, foram constatados sinais de adulteração, levantando suspeita de clonagem do veículo.

Leia Também

Homem é detido acusado de passar as mãos em adolescente
Vila Nery 07h45 - 06 Fev 2026

Homem é detido acusado de passar as mãos em adolescente

Motociclista cai após passar sobre ressolagem na SP-310 em São Carlos
Segurança07h28 - 06 Fev 2026

Motociclista cai após passar sobre ressolagem na SP-310 em São Carlos

Caminhão puxa fiação e derruba poste em frente ao cemitério na Avenida São Carlos
Segurança22h36 - 05 Fev 2026

Caminhão puxa fiação e derruba poste em frente ao cemitério na Avenida São Carlos

Câmera flagra colisão que terminou com a morte de mulher na SP-215; veja vídeo
Imagens impressionantes 18h50 - 05 Fev 2026

Câmera flagra colisão que terminou com a morte de mulher na SP-215; veja vídeo

Criminosos rendem caseiro e roubam dez armas de fogo em sítio às margens da SP-215, em São Carlos
Segurança16h48 - 05 Fev 2026

Criminosos rendem caseiro e roubam dez armas de fogo em sítio às margens da SP-215, em São Carlos

Últimas Notícias