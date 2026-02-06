Força Tática apreende drogas, munições e veículo com suspeita de clonagem

Crédito: SCA

Um homem de 27 anos foi detido na noite desta quinta-feira (5), no bairro Santa Felícia, em São Carlos, após uma ação da Força Tática que resultou na apreensão de drogas, munições e um veículo com indícios de adulteração.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que o suspeito seria responsável por abastecer pontos de tráfico de drogas e se deslocou até a Rua Manoel José Serpa. O indivíduo foi abordado em frente à residência.

Durante as diligências, os policiais localizaram na garagem um veículo e, no interior do imóvel, encontraram munições calibre 9 milímetros, uma bacia contendo cocaína, um tijolo de maconha, dinheiro, celulares, caderno de anotações, balança de precisão, materiais utilizados para embalo e uma prensa.

Ao ser questionado, o suspeito optou por permanecer em silêncio.

Ele foi detido e conduzido ao plantão policial de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Os materiais foram apreendidos e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a PM, após vistoria minuciosa no automóvel, foram constatados sinais de adulteração, levantando suspeita de clonagem do veículo.

