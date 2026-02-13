Força Tática apreende drogas em residência no bairro Malvinas, em Ribeirão Bonito

Crédito: divulgação

Na noite desta terça-feira (12), equipes de Força Tática realizaram uma operação em uma residência na Rua Paschoal Machado, no bairro Malvinas, em Ribeirão Bonito, após receberem informações de que o imóvel estava sendo utilizado para armazenamento e preparo de drogas para venda.

Ao chegar ao local, os policiais abordaram um indivíduo em frente à casa, que disse estar ali para comprar entorpecentes. Durante vistoria no interior do imóvel, foram encontrados tijolos e porções de maconha, crack e balanças de precisão. Familiares confirmaram que a residência era usada para o preparo de drogas.

As substâncias foram apreendidas e registradas no Plantão Policial. Após serem ouvidos, os envolvidos foram liberados conforme decisão do delegado responsável.

