Fogo destrói veículo na estrada de Broa

Labaredas destruíram a Spin: carro foi consumido pelo fogo - Crédito: Maycon Maximino

Uma Spin, ano 2017, foi destruída pelas chamas na tarde desta quarta-feira, 16, na rodovia Domingos Inocentini. Ninguém se feriu.

Segundo apurado pela reportagem, o motorista dirigia sentido Represa do Broa/São Carlos, quando foi alertado por outros motoristas que estaria saindo chamas e fumaça do carro. Ele conseguiu encostar no km 10 e ao abrir a porta, ocorreu uma explosão. Saiu rapidamente e conseguiu salvar apenas o seu celular. Os motivos do incêndio deverão ser apurados.

Tentou acionar o Corpo de Bombeiros, porém não havia “sinal” no local. Resignado, pediu ajuda a outros motoristas que conseguiram acionar a corporação que foi ao local. Porém, neste meio tempo as labaredas consumiram completamente o carro.

