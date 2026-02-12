(16) 99963-6036
quinta, 12 de fevereiro de 2026
Segurança

Flagrante de furto de fiação de telefonia termina com detido no Centro

12 Fev 2026 - 09h08Por Jessica CR
Crédito: SCA

Um homem de 22 anos foi detido em flagrante por furto de fiação de telefonia na madrugada desta quinta-feira (12), na região central de São Carlos.

De acordo com informações, o crime ocorreu na Avenida São Carlos, esquina com a Rua General Osório. O suspeito foi flagrado por meio do sistema de monitoramento da Guarda Municipal enquanto cortava os fios para subtração. Uma equipe foi acionada e se deslocou rapidamente até o local.

Ao perceber a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir a pé, já de posse da fiação. Após breve acompanhamento, ele foi abordado na Rua General Osório, esquina com a Rua Dona Alexandrina.

O detido foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada à Polícia Civil. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

