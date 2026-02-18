(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Segurança

Fiorino capota na SP-318, em São Carlos

18 Fev 2026 - 10h16Por Da redação
Fiorino capota na SP-318, em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (18), na Rodovia Engenheiro Thales Lorena de Peixoto Júnior (SP-318), no sentido Ribeirão Preto–São Carlos.

Segundo informações, o condutor de uma Fiat Fiorino seguia pela rodovia acompanhado de um passageiro quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle da direção. O veículo atingiu a defesa de concreto, invadiu a pista contrária, subiu sobre a barreira de proteção e capotou, parando no canteiro

lateral no sentido oposto ao que trafegava.
Apesar da gravidade do ocorrido, motorista e passageiro não sofreram ferimentos, sendo registrados apenas danos materiais no veículo.

Uma equipe da concessionária responsável pela rodovia esteve no local para atendimento da ocorrência e sinalização da via.

