Fiorino capota na SP-318, em São Carlos

Crédito: SCA

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (18), na Rodovia Engenheiro Thales Lorena de Peixoto Júnior (SP-318), no sentido Ribeirão Preto–São Carlos.



Segundo informações, o condutor de uma Fiat Fiorino seguia pela rodovia acompanhado de um passageiro quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle da direção. O veículo atingiu a defesa de concreto, invadiu a pista contrária, subiu sobre a barreira de proteção e capotou, parando no canteiro

lateral no sentido oposto ao que trafegava.

Apesar da gravidade do ocorrido, motorista e passageiro não sofreram ferimentos, sendo registrados apenas danos materiais no veículo.



Uma equipe da concessionária responsável pela rodovia esteve no local para atendimento da ocorrência e sinalização da via.

