Filho usuário de drogas agride o pai após ter pedido de dinheiro negado

09 Fev 2026 - 09h09Por Da redação
Um caso de violência doméstica foi registrado na manhã de domingo (8), no bairro Jardim Paulistano, em São Carlos. 

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 68 anos e um homem de 77 anos, ambos aposentados, relataram que foram vítimas de agressões praticadas pelo próprio filho, de 45 anos, que reside com eles. De acordo com o relato, o autor teria feito uso de entorpecentes e entrou em estado de agressividade após ter um pedido de dinheiro negado.

A mulher informou que recebeu uma ligação do filho solicitando dinheiro para combustível. Após a negativa, ele foi até a residência da família e insistiu novamente no pedido. Diante de nova recusa, o homem teria iniciado uma discussão com o pai e o agredido por esganadura, além de tentar desferir socos, que não chegaram a atingi-lo.

Ainda conforme o registro policial, o autor danificou diversos objetos da casa durante o surto de agressividade. Um irmão da vítima, de 59 anos, foi acionado, compareceu ao local e chamou a Polícia Militar. No entanto, o suspeito fugiu antes da chegada da equipe.

