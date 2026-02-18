Filho é acusado de invadir casa da mãe e furtar celular

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 61 anos procurou o plantão policial de São Carlos para denunciar o próprio filho, de 43 anos, por furto ocorrido na madrugada do dia 16 de fevereiro, no bairro Jardim Paulistano.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem teria pulado o muro da residência da vítima, por volta das 3h, invadido o imóvel e furtado um aparelho celular da marca Motorola, na cor coral.

Ainda segundo o registro policial, a vítima relatou que o filho é usuário de entorpecentes e que, com frequência, invade a casa para furtar alimentos e outros pertences. A mulher também solicitou medida protetiva para que o filho permaneça afastado dela.

