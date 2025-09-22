Família é agredida por homem no Santa Felícia

De acordo com informações, uma família que estava na garagem de sua residência, foi atacada pelo irmão do ex-companheiro de uma das moradoras, que possui medidas protetivas contra o ex.

O suspeito teria parado o carro em frente à casa, e iniciado as agressões, utilizando socos, chutes e até um pedaço de madeira.

Durante a confusão, o pai da família, de 53 anos, foi atingido na cabeça com socos e chutes; a mãe, de 48 anos, levou um soco no rosto; a filha, de 31 anos, machucou as mãos ao tentar apartar a briga; e a ex-cunhada do agressor, de 28 anos, sofreu uma pancada na cabeça com um pedaço de pau.

A motolância do SAMU esteve no local, mas todas as vítimas recusaram atendimento médico.

Na noite deste domingo (21), um caso de agressão foi registrado no Santa Felícia.