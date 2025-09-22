Família é agredida por homem no Santa Felícia

Crédito: Lourival Izaque
Na noite deste domingo (21), um caso de agressão foi registrado no Santa Felícia.
De acordo com informações, uma família que estava na garagem de sua residência, foi atacada pelo irmão do ex-companheiro de uma das moradoras, que possui medidas protetivas contra o ex.
O suspeito teria parado o carro em frente à casa, e iniciado as agressões, utilizando socos, chutes e até um pedaço de madeira.
Durante a confusão, o pai da família, de 53 anos, foi atingido na cabeça com socos e chutes; a mãe, de 48 anos, levou um soco no rosto; a filha, de 31 anos, machucou as mãos ao tentar apartar a briga; e a ex-cunhada do agressor, de 28 anos, sofreu uma pancada na cabeça com um pedaço de pau.
A motolância do SAMU esteve no local, mas todas as vítimas recusaram atendimento médico.