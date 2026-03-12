Alunos que frequentam o Senac em São Carlos estão preocupados com a falta de segurança nas imediações da instituição. Nos últimos meses, diversos estudantes têm relatado casos de furtos e tentativas de furto em carros e motos estacionados nas ruas próximas à unidade.

Segundo os relatos, além dos furtos consumados, também têm sido registrados episódios frequentes de vandalismo. Em muitos casos, criminosos danificam os veículos ao tentar arrombá-los, quebrando fechaduras ou o cilindro de ignição, local onde é inserida a chave para ligar motos e carros.

Um dos estudantes que procurou a reportagem contou que foi vítima recentemente. De acordo com ele, criminosos tentaram furtar sua motocicleta, mas não conseguiram levá-la. Mesmo assim, o prejuízo foi significativo.“Eles quebraram o cilindro de ignição, onde coloca a chave para ligar a moto. Acabei tendo um prejuízo considerável”, relatou.

Após o ocorrido, o estudante conversou com colegas e descobriu que a situação não é isolada. Outros alunos afirmaram já ter passado pelo mesmo problema, com motos e carros furtados ou danificados durante tentativas de furto.

A situação tem gerado sensação de insegurança entre quem estuda na unidade e precisa estacionar nas proximidades. Muitos estudantes afirmam que não têm outra opção de local para deixar os veículos durante o período de aulas.

Diante dos casos recorrentes, os alunos fazem um apelo para que reforcem o policiamento na região, com mais rondas e ações preventivas.

