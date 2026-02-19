Estudante da Unicep perde a vida em acidente na SP-215

Crédito: reprodução

O jovem, Vinicius Emidio, de 22 anos morreu após um grave acidente de trânsito registrado na madrugada do último dia 17, na Rodovia SP-215, altura do km 106, entre Descalvado e Porto Ferreira. O corpo será enterrado na tarde desta quinta-feira (19), no cemitério municipal de Ibaté. Ele cursava o 5º período de direito na Unicep.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional de São Carlos, a vítima, conduzia uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, no sentido Descalvado–Porto Ferreira, quando colidiu contra um Fiat/Palio Fire.

Segundo consta no registro policial, o motorista do carro, também trafegava no mesmo sentido. Ao se aproximar do km 106, ele teria saído para a direita com a intenção de atravessar a pista e acessar uma estrada de terra localizada do lado esquerdo da rodovia. No momento da manobra, Vinicius não conseguiu desviar e acabou atingindo a lateral do veículo.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo e sofreu lesões graves, principalmente nas pernas. Ele foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária da rodovia e encaminhado ao Pronto-Socorro de Porto Ferreira.

Posteriormente, por volta das 11h42 do mesmo dia, a Polícia Civil foi informada de que Vinicius Emidio não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Ainda conforme o boletim, a documentação da motocicleta e a CNH da vítima estavam regulares. Já a CNH do condutor do carro encontrava-se vencida desde 10 de fevereiro de 2025, e o veículo estava com o licenciamento irregular, sendo recolhido ao pátio credenciado.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será encaminhado à unidade policial responsável para investigação.

