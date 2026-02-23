(16) 99963-6036
segunda, 23 de fevereiro de 2026
Segurança

Entregador sofre acidente ao passar sobre buraco

22 Fev 2026 - 22h07Por Da redação
Entregador sofre acidente ao passar sobre buraco - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um motociclista que trabalha como entregador por aplicativo sofreu um acidente na noite deste domingo  na Rua Passeio das Castanheiras, em São Carlos, após cair em um buraco no meio da via.

De acordo com as informações apuradas, o entregador seguia no sentido Shopping Iguatemi para realizar uma entrega quando acabou atingindo um buraco de grandes proporções localizado no centro da pista. Com o impacto, ele perdeu o controle da motocicleta e caiu.

Apesar do susto, o motociclista não sofreu ferimentos. No entanto, a moto teve danos significativos, com a roda traseira e o pneu danificados. Além disso, o trabalhador relatou prejuízo com a entrega que seria realizada no momento do acidente.

Moradores e motoristas que passam pelo local afirmam que o buraco representa risco constante de novos acidentes. Ainda segundo relatos, outros carros e até um ônibus também já passaram pelo mesmo ponto, sofrendo fortes impactos ao atingir a irregularidade na pista.

