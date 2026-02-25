(16) 99963-6036
quarta, 25 de fevereiro de 2026
Dois feridos

Engavetamento envolve três veículos na Washington Luís

25 Fev 2026 - 08h11Por Da redação
Crédito: SCA

Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta quarta-feira (25) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 229, no sentido capitalinterior, próximo ao acesso da Avenida Getúlio Vargas.

De acordo com as informações, por conta do trânsito intenso no horário de pico, os veículos acabaram colidindo em sequência. O último automóvel envolvido foi um Ford Ka, que bateu na traseira de outro veículo.

Duas pessoas que estavam no Ford Ka sofreram ferimentos leves e precisaram de atendimento médico. Elas foram socorridas pela equipe da concessionária responsável pela rodovia e encaminhadas para a UPA Vila Prado para avaliação.
A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para o registro da ocorrência e orientação do tráfego.

