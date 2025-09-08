(16) 99963-6036
segunda, 08 de setembro de 2025
Segurança

Engavetamento com ônibus deixa uma pessoa ferida na SP-310 em São Carlos

08 Set 2025 - 06h50Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Engavetamento com ônibus deixa uma pessoa ferida na SP-310 em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo cinco veículos, entre eles um ônibus de viagem, foi registrado na noite deste domingo (7), no km 233,4 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. O acidente aconteceu por volta das 21h30 e mobilizou equipes da concessionária Econoroeste, Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Corpo de Bombeiros.

De acordo com a PMRv, o trânsito no sentido sul parou repentinamente e o condutor do ônibus não conseguiu frear a tempo, atingindo a traseira de um Renault Sandero. Com o impacto, o carro foi projetado contra um Fiat Uno, que colidiu em um Ford Fiesta, que, por sua vez, bateu em uma caminhonete Ford Ranger. Os veículos pararam entre o acostamento e a faixa de domínio.

No total, 25 pessoas estavam envolvidas no acidente. Vinte e três saíram ilesas, uma pessoa teve ferimentos moderados e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Carlos, e o motorista do Uno deixou o local antes da chegada das autoridades.

Segundo a concessionária, não houve necessidade de interdição da pista. O acostamento chegou a ser bloqueado por algumas horas para a remoção dos veículos, sendo liberado por volta da meia-noite. O ônibus e a caminhonete seguiram viagem após a liberação da PMRv, enquanto o Fiesta foi removido por guincho particular.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária.

Leia Também

Morador de rua de 62 anos morre após queda em via pública em São Carlos
Segurança09h44 - 08 Set 2025

Morador de rua de 62 anos morre após queda em via pública em São Carlos

Mulher perde a consciência após ser agredida pelo companheiro no Planalto Paraíso
Maria da Penha 09h39 - 08 Set 2025

Mulher perde a consciência após ser agredida pelo companheiro no Planalto Paraíso

Homem é preso após agredir irmã e ferir criança em São Carlos
Segurança09h31 - 08 Set 2025

Homem é preso após agredir irmã e ferir criança em São Carlos

Golpe do falso funcionário de banco deixa idoso com prejuízo de mais de R$ 43 mil em São Carlos
Segurança09h25 - 08 Set 2025

Golpe do falso funcionário de banco deixa idoso com prejuízo de mais de R$ 43 mil em São Carlos

Mulher cai em golpe do "WhatsApp" e perde mais de R$ 3 mil em São Carlos
Segurança09h21 - 08 Set 2025

Mulher cai em golpe do "WhatsApp" e perde mais de R$ 3 mil em São Carlos

Últimas Notícias