Engavetamento com ônibus deixa uma pessoa ferida na SP-310 em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Um engavetamento envolvendo cinco veículos, entre eles um ônibus de viagem, foi registrado na noite deste domingo (7), no km 233,4 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em São Carlos. O acidente aconteceu por volta das 21h30 e mobilizou equipes da concessionária Econoroeste, Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Corpo de Bombeiros.

De acordo com a PMRv, o trânsito no sentido sul parou repentinamente e o condutor do ônibus não conseguiu frear a tempo, atingindo a traseira de um Renault Sandero. Com o impacto, o carro foi projetado contra um Fiat Uno, que colidiu em um Ford Fiesta, que, por sua vez, bateu em uma caminhonete Ford Ranger. Os veículos pararam entre o acostamento e a faixa de domínio.

No total, 25 pessoas estavam envolvidas no acidente. Vinte e três saíram ilesas, uma pessoa teve ferimentos moderados e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Carlos, e o motorista do Uno deixou o local antes da chegada das autoridades.

Segundo a concessionária, não houve necessidade de interdição da pista. O acostamento chegou a ser bloqueado por algumas horas para a remoção dos veículos, sendo liberado por volta da meia-noite. O ônibus e a caminhonete seguiram viagem após a liberação da PMRv, enquanto o Fiesta foi removido por guincho particular.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária.

